Scatole di cartone, portamonete e slip. I nascondigli per la droga non reggono, la polizia incastra 10 giovanissimi 

ANCONA – E' stato un controllo a tappeto a far scoprire alla polizia una serie di giovani con la droga al loro seguito. Dalle vie centrali fino a quelle periferiche dei quartieri gli agenti hanno incastrato dieci giovanissimi che hanno cercato di occultare le sostanze stupefacenti in vari nascondigli improvvisati. Gli slip, i portamonete e persino scatolette di cartone nascoste nelle maniche dei giubbetti. Il controllo per fronteggiare il fenomeno del consumo di droghe tra i giovanissimi c'è stato domenica e ha fatto trovare 10 di loro in difetto con la legge. In via Menicucci, gli agenti hanno fermato una vettura con a bordo due giovani, uno dei quali con precedenti giudiziari. Durante il controllo degli operatori la ragazza ha consegnato spontaneamente una sfera che conteneva 4,5 grammi di hashish, nascosta all'interno del portamonete che era occultato nella borsetta che aveva con sé. Al parco del Pincio, sempre zona centrale, è stato trovato un 19enne italiano che aveva negli slip un involucro trasparente, sempre di fumo, del peso di 1,8 grammi. La pattuglia si è spostata in periferia e a Brecce Bianche, all'interno di un edificio in stato di abbandono, sono stati ed identificati un gruppetto di giovani, tra i 20 e i 25 anni: anche loro avevano dell'hashish, con vari pesi, all'interno di borse o negli slip.

Uno del gruppo aveva anche un flacone di metadone. Nella stessa zona è stata fermata e controllata un'autovettura con a bordo due giovani, un italiano e un rumeno. Alla vista dei poliziotti si sono agitati e nervosi. Uno aveva una scatoletta di cartone, custodita nella tasca del giubbotto, con dentro un pezzo di hashish da 0,95 grammi. L'altro ne aveva mezzo grammo nella tasca della manica del giubbotto. Multati e patente ritirata al conducente. Al Q3, in via Sacripanti, i poliziotti hanno sorpreso altri giovani, tutti 20enni, che avevano buttato via qualcosa di metallico appena la pattuglia si è avvicinata a loro. Recuperato l'oggetto tra i cespugli di una aiuola è emerso che era un grinder, di quelli utilizzati per tritare certi tipi di droga. Aveva ancora la sostanza stupefacente all'interno. Denunciati anche loro.