Hashish, marijuana e munizioni in casa. I carabinieri insospettiti dal suo tenore di vita: 35enne in arresto

FALCONARA - Erano giorni che i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima studiavano i suoi spostamenti, le abitudini e le frequentazioni. Il suo precedente penale per la violazione della normativa sugli stupefacenti, risalente a undici anni fa, accompagnato dal suo attuale tenore di vita, hanno avvalorato sempre di più i sospetti dei Carabinieri che hanno approfondito l'attività investigativa. Lui, un 35enne di Castelferretti ma residente in un comune limitrofo, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana.

L'intervento dei militari è avvenuto venerdì scorso. Dopo averlo fermato in strada, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione. Sono state trovate sette dosi tra hashish e marijuana per un peso complessivo di 80 grammi circa, oltre a materiale da taglio e 800 euro circa in contanti. Oltre alla droga il 35enne custodiva in casa, senza fornire alcuna giustificazione, tre munizioni calibro 9x21, senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria per la loro detenzione. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Sabato mattina si è svolto il processo per direttissima presso il Tribunale di Ancona, dove il Giudice ha convalidato il suo arresto, disponendone l'immediata liberazione e la sua sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.