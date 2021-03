Oltre 2.500 dosi di eroina vendute, il suo giro d'affari era da capogiro: arrestato

La guardia di finanza di Civitanova Marche ha arrestato uno spacciatore tunisino, indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione trae origine da una specifica attività svolta la scorsa estate nei confronti di un 26enne residente a Civitanova Marche.

In quell’occasione fu sequestrato denaro per oltre 2mila euro e un telefono cellulare. Le indagini, attraverso l’esame del traffico telefonico sul cellulare dell’indagato e l’elaborazione dei dati acquisiti dagli operatori telefonici, hanno permesso alle Fiamme Gialle di individuare i soggetti ritenuti potenzialmente in rapporto con l’indagato, per ragioni correlate all’acquisto di sostanze stupefacenti. I militari hanno ricostruito il “pacchetto clienti” dell’indagato ed hanno quantificato in 2.827 gli episodi di spaccio di eroina attribuiti all’uomo, con un giro d’affari di quasi 100.000 euro. Per lo spacciatore sono quindi scattati gli arresti domiciliari.