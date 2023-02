Pusher ai domiciliari per spaccio, nasconde l'hashish in un trofeo che tiene in casa: nuovo arresto

FALCONARA - Nasconde in un trofeo oltre 30 dosi di hashish. Per questo un 21enne, già ai domiciliari per spaccio di hashish e cocaina, è stato nuovamente arrestato e portato in carcere. Il fatto è avvenuto lo scorso venerdì in un appartamento di Falconara.

I militari sono entrati nel suo appartamento ed hanno scoperto ben 32 dosi di hashish nascoste all'interno di una coppa presente in casa. Il ventunenne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto dove è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.