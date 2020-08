Oltre 1000 dosi di cocaina vendute in tutta la riviera, arrestato il pusher

PORTO RECANATI - Un cittadino albanese di 25 anni, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Numana, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno permesso ai militari di scoprire come il pusher avesse venduto, negli ultimi due anni, oltre 1300 dosi di cocaina in tutta la riviera del Conero e della Val Musone. La compravendita di drova avveniva prevalentemente nella zona di Scossicci, nei pressi di locali pubblici o in strada, a tutte le ore del giorno, ad un costo di 100 euro al grammo. Dalle investigazioni è emersa una vendita complessiva di circa un chilo di cocaina con un guadagno di 82mila euro.