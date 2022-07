Cocaina nascosta in auto, 33enne finisce nei guai: per lui anche la patente sequestrata

FABRIANO - Una pattuglia di carabinieri in borghese lo ha fermato in via Casoli, mentre stava girando a bordo della propria auto. Lui, un 33enne marocchino, è stato perquisito ed i militari gli hanno trovato e sequestrato 4 grammi di cocaina. Per questo il giovane è stato segnalato come assuntore di stupefacenti e gli è stata ritirata la patente di guida.

Qualche ora dopo, a Cerreto d'Esi, in prossimità di un parco un 29enne del posto è stato perquisito dai carabinieri e trovato in possesso di mezzo grammo di hashish. Anche per lui è scattata la segnalazione come assuntore.