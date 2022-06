Scoperti con un etto e mezzo di hashish, due ragazzi arrestati e subito rilasciati

SENIGALLIA - Due arresti e una segnalazione per droga: è il bilancio dell’attività di sabato sera svolta dai carabinieri di Montemarciano insieme ai militari senigalliesi. Due ragazzi del posto sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio poiché durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di 150 grammi di hashish. Questa mattina la competente Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo l’immediata liberazione degli arrestati.

Nei guai è finito anche un altro giovane segnalato in Prefettura come assuntore poiché in possesso di una modica quantità per uso personale.