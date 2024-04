Lo spaccio avveniva all'interno del parco pubblico, blitz dei carabinieri: in manette un 28enne

SENIGALLIA - Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Senigallia, sotto il comando del Capitano Felicia Basilicata, hanno effettuato un arresto nel cuore della città. Il soggetto coinvolto, un 28enne egiziano, è stato fermato mentre si trovava all'interno dei giardini Morandi

L'arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione, durante la quale il sospetto è stato trovato in possesso di circa 33 grammi di sostanza stupefacente, identificata come hashish. Il giovane è finito in manette e successivamente l'arresto è stato convalidato.