Teneva in casa 70 grammi di droga: 23enne arrestato dai carabinieri

MARZOCCA - Nascondeva 50 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish in camera da letto, in parte già confezionati e pronti per essere immessi sul mercato degli stupefacenti. Arrestato ieri dai carabinieri un 23enne di origine senegalese per detenzione ai fini di spaccio.

In seguito alla perquisizione dei militari è emerso che in camera il ragazzo nascondeva anche il materiale per il confezionamento delle dosi. E' stato quindi arrestato e condotto agli arresti domiciliari. Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida presso il tribunale dorico. Al termine il giudice lo ha rimesso in liberà con l'obbligo di presentazione presso la stazione dei carabinieri di Marzocca.