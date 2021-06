Coltiva marijuana sotto il tetto di casa, denunciato un quarantenne

Coltivava marijuana in casa propria e per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri di Jesi. E’ quanto accaduto ad un quarantenne della Vallesina che, dopo un periodo d’indagini, è stato scoperto dai militari che oltre a denunciarlo hanno anche provveduto al sequestro di alcune piantine in crescita e di rami posti in essicazione.

La particolarità del fatto risiede nel fatto che lo spazio adibito a modi “serra” era stato ricavato sotto il tetto della casa sfruttando alcune particolari caratteristiche. Non è la prima volta, inoltre, che i Carabinieri effettuano interventi di questo tipo negli ultimi giorni e nella medesima zona sintomo che l’allerta delle autorità resta molto alta.