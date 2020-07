Crea una serra di marijuana in casa, droga sequestrata e pusher in arresto

SENIGALLIA - Gli agenti del Settore Anticrimine hanno scoperto una coltivazione di marijuana ed altra droga già essiccata e pronta per essere immessa nel mercato. I poliziotti hanno eseguito un controllo approfondito presso l’abitazione di un senigalliese di 25 anni. Il giovane ha inizialmente negato di possedere sostanze stupefacenti poi, davanti ai poliziotti, è stato costretto ad ammettere di aver nascosto una busta piena di marijuana già essiccata e pronta per la cessione.

Gli agenti si sono ulteriormente insospettiti per il comportamento del giovane, scoprendo che all’interno dell’abitazione c'erano anche alcune piante di marijuana, giunte a diverso grado di maturazione, che il pusher coltivava utilizzando i prodotti necessari. Inoltre il 25enne era in possesso di tutta la complessa struttura idonea ad impiantare una coltivazione di cannabis, con tanto di telo oscurato, lampade UV, concimi e impianto di aerazione. Per lui è scattato l'arresto ed ora dovrà rispondere di detenzione con fini di spaccio e coltivazione di sostanza stupefacente. Tutta la droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato condannato ad un anno e quattro mesi di carcere con il il rito direttissimo.