Cocaina spacciata nel capoluogo, in passato aveva scontato 4 anni di carcere: 32enne di nuovo in arresto

Dopo essere stato arrestato ed aver scontato la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione in carcere era stato rimesso in libertà riprendendo ben presto la sua attività di spaccio. Ora è finito nuovamente in manette