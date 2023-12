In città arriva il cane poliziotto Billy: il pastore tedesco fiuta subito la droga a bordo di 3 autobus

FALCONARA - Da Tolentino arriva Billy, un pastore tedesco dal fiuto infallibile che, con il suo conduttore, affiancherà gli agenti della polizia locale di Falconara nelle operazioni per prevenire e contrastare la circolazione e il consumo di stupefacenti, specie tra i più giovani.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 dicembre, Billy è stato per la prima volta in città, condotto da Giorgio Aringoli, assistente del comando di polizia locale di Tolentino. Ha subito dimostrato di essere un cane antidroga eccezionale: arrivato alla stazione, è stato impegnato controllare gli autobus che si sono fermati e ha recuperato un totale di 11 grammi di hashish suddiviso in tre pezzi e 3,5 grammi di cristalli di droga sintetica. Lo stupefacente è stato ritrovato su tre autobus distinti (almeno una decina quelli controllati) ed è stato abbandonato sul pavimento, probabilmente quando il possessore si è accorto della salita a bordo del cane poliziotto e del suo accompagnatore, affiancati dagli agenti della polizia locale di Falconara. Ad accogliere Billy e l’assistente Aringoli, ieri pomeriggio, c’erano il sindaco Stefania Signorini, l’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia e il comandante della polizia locale di Falconara Luciano Loccioni.

L’esemplare è un ‘grigione’ (una varietà di pastore tedesco) di quattro anni, in forze a Tolentino dal 2021, la prima unità cinofila della polizia locale in provincia di Macerata e la seconda nelle Marche. La presenza di Billy e del suo conduttore è frutto di un accordo tra i Comuni di Falconara e Tolentino, nell’ambito di una collaborazione tra i due Comandi. «Insieme al comandante Loccioni – spiega il sindaco Stefania Signorini – abbiamo condiviso da subito un obiettivo: rafforzare la sicurezza della nostra città. Tutti i risultati della nostra Pl, anche recentemente, le operazioni svolte, dimostrano questo impegno. Il cane antidroga va in questa direzione e sarà un ulteriore contributo per presidio del territorio, per incrementare sempre più la sicurezza della nostra comunità. Abbiamo voluto tutelare in particolare i giovani e i giovanissimi, che rappresentano una delle fasce d’età più vulnerabili rispetto a chi vende stupefacenti». «Il servizio con l’unità cinofila, che sarà sempre accompagnata dai nostri agenti, rientra nell’attività di polizia stradale – aggiunge l’assessore Baia – dato che Billy e l’assistente Aringoli saranno impegnati, insieme con i nostri agenti, nel pattugliamento delle strade e nel controllo di conducenti e passeggeri. La loro presenza a Falconara avrà cadenza settimanale e interesserà le zone più a rischio. Con questo accordo abbiamo realizzato un progetto che faceva parte del nostro programma elettorale, un ulteriore strumento per garantire la sicurezza in città».