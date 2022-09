Vede la polizia e scappa, giovane trovato con la droga in tasca

SENIGALLIA - Sul lungomare, con la droga in tasca. Così un ragazzo è stato “pizzicato” dalla polizia, ieri, durante i controlli. Era in compagnia di un amico quando entrambi, notati gli agenti del Commissariato, sul lungomare Marconi, si sono allontanati di fretta insospettendo però così i poliziotti. I due giovani sono stati raggiunti e fermati x Uno risultava avere precedenti per spaccio di stupefacenti; dunque, gli agenti approfondivano il controllo da cui emergeva che lo stesso era in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. La droga è stata sequestrata e lui segnalato alla Prefettura quale assuntore.