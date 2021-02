Gira in auto senza mascherina, in auto un amico con la droga: 2 giovani nei guai

Il giovane trovato con lo stupefacente è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio mentre il conducente del mezzo, suo coetaneo, è stato multato per non aver rispettato le norme anti-Covid

SENIGALLIA - Quando i carabinieri hanno fermato la loro auto hanno subito capito che qualcosa non andava. L'atteggiamento sospetto dei tre ragazzi a bordo ha insospettito i militari che ha quel punto hanno fatto scattare la perquisizione, trovando hashish e marijuana. E' successo giovedì pomeriggio e due di loro sono finiti nei guai.

La droga la nascondeva un 19enne senigalliese, che ai carabinieri è stato costretto a consegnare 2 confezioni di cellophane contenenti 5 grammi tra hashish e marijuana. La perquisizione è stata estesa anche nel suo appartamento dove sono state trovate banconote di piccolo taglio, frammenti di stupefacente ed un bilancino di precisione. Per lui è scattata la denuncia e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga. Nei guai anche il conducente dell'auto, sempre 19enne, che viaggiava senza mascherina e quindi è stato multato per non aver rispettato le normative anti-Covid. Nessuna misura invece per il terzo occupante del veicolo.