Spaccia eroina in pieno centro, in casa nasconde altri ovuli: arrestata una 33enne

SENIGALLIA - Arrestata dai carabinieri una donna di 33 anni per spaccio e detenzione illecita di sostanze stuperacenti. La 33enne è stata sorpresa venerdì sera mentre spacciava una dose di eroina ad un acquirente, in una zona centrale di Senigallia.

Ad intervenire i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione della presunta pusher dove è stata trovata altra droga, in particolareun ovulo ed un altro pezzo di eroina, per un peso complessivo di circa 15 grammi. Per lei sono scattate le manette ed è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Ieri mattina si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Ancona, al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto ed applicato alla donna i domiciliari. L’uomo che ha acquistato la droga invece è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacente.