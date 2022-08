Beccati con il “fumo” nel portafogli: due giovani sanzionati per detenzione di stupefacenti

ANCONA- Sono stati sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente due giovani, rispettivamente di 23 e 19 anni, nella giornata di ieri (26 agosto) da parte degli agenti di polizia. I ragazzi non si trovavano insieme e sono stati oggetto di due controlli separati e slegati tra loro.

Il primo, al 23enne, è avvenuto nei pressi di via Torresi. Il secondo, al 19enne (già noto per precedenti in materia di spaccio e lesioni personali) in compagnia di alcuni amici, all’interno del Parco di Posatora. Entrambi hanno consegnato spontaneamente la droga agli agenti affermando di possederla per uso personale.