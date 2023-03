Droga rosa, è quella dei vip. Il barbiere 30enne la nascondeva nel negozio in pieno centro

ANCONA - Sono arrivati ieri pomeriggio, i carabinieri del Nas, guidati dal comandante Alfredo Russo, per effettuare controlli di attività commerciali in centro. Quando sono entrati nel salone del barbiere, un 30enne italiano ma di origine colombiana, lui si è innervosito così è scattata una perquisizione. Alcuni grammi di cocaina rosa, nota come la droga dei vip, era nel negozio.

Perquisita l’abitazione è stata trovata altra sostanza stupefacente, della stessa tipologia. In tutto 55 grammi con materiale per il confezionamento e 2.500 euro in contanti ritenuti i proventi dello spaccio. La droga è stata sequestrata e il 30enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio. È il primo sequestro operato in regione per questa droga. Una droga altamente pericolosa.

Lo stupefacente, denominato"tusi", di fatto è composto da un mix di ketamina e MDMA. Dà effetti devastanti e incontrollati in chi la assume. Il suo sapore di fragola poi la porta al consumo anche di giovanissimi. Il barbiere si trova ora in carcere a Montacuto a disposizione dell’autorità giudiziaria.