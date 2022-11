Con la droga in sala musica, arrestato rapper. È la seconda volta in 5 mesi

ANCONA - A giugno scorso era finito in manette perché trovato con quasi un chilo di hashish e 27mila euro. Giovedì la squadra mobile ha fatto irruzione nella sala musica dove lui, un rapper 19enne aveva trasformato un garage in uno studio di registrazione. Il blitz è scattato in via Raffaello Sanzio, poco prima delle 13, dove è stata trovata marijuana, hashish e cocaina, in tutto circa 25 grammi di droga. A distanza di 5 mesi il giovane è finito di nuovo in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. I poliziotti si trovavano nella zona del garage quando hanno notato movimenti strani così sono entrati.

C’era un 23enne che stava fumando una canna. Aveva appena acquistato marijuana dal 19enne, anconetano, per un costo di 10 euro. Sulla scrivania in uso al rapper, trovato anche lui nel garage, c’era il resto della droga. La cocaina era divisa in 17 dosi. Il 19enne è stato arrestato e portato in questura. Ieri mattina è stata fatta la convalida in tribunale e il giudice Carlo Cimini lo ha messo ai domiciliari. L’avvocato del rapper, Francesco Nucera, ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato al 10 gennaio 2023. A giugno il giovane era stato fermato fuori ad un B&B dove alloggiava. Aveva 7 panetti di hashish in un borsone.