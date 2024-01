In fuga dal supermercato con il cibo nascosto nel passeggino: coppia condannata per rapina

ANCONA - Avevano preso dagli scaffali dei generi alimentari ma invece di pagarli li avevano nascosti in una borsa messa sotto il seggiolino del passeggino dove stata il loro bimbo di sette mesi. Così forse pensavano di non dare nell’occhio ma quando si sono diretti all’uscita, oltrepassando le casse senza pagare, il direttore li aveva fermati. «Nulla da pagare?», gli aveva detto. Poi li aveva invitati ad aprirle la borsa perché si era accorto che qualcosa avevano preso. A quel punto gli è arrivata una scarica di pugni e la fuga dei due clienti, una giovane coppia di 19 anni lui e 21 anni lei. Entrambi sono finiti a processo per una rapina commessa il 3 agosto scorso, al supermercato “Sì con te” di via Sparapani.

Il giudice Alberto Pallucchini ieri li ha condannati entrambi: lei ad 1 anno e 6 mesi, lui a 2 anni. Procedevano con il rito abbreviato ed erano difesi dall’avvocato Mauro Saraceni. A sferrare i pugni al direttore del supermercato è stato il 19enne. Uno l’ha raggiunto al volto facendolo cadere a terra. Così la coppietta con il bebè aveva guadagnato la fuga durata poco perché poi la polizia li aveva rintracciati. Il valore della spesa non pagata era meno di 60 euro. Gli agenti avevano perquisito l’abitazione trovando cinque piantine di marijuana.