Sorpreso con la droga durante la processione di Pasqua

OSIMO - Fine settimana di controlli rafforzati che hanno visto impegnati già da ieri polizia, vigili urbani e carabinieri anche per la processione del venerdì santo. Proprio durante la celebrazione è stato fermato un automobilista di 48 anni, trovato con una dose di cocaina. È stato segnalato alla Prefettura come assuntore e gli è stata ritirata la patente. I controlli si sono estesi nel centro storico e nelle circostanti periferie ed arterie stradali principali attorno ad Osimo, uno specifico servizio che è stato disposto con ordinanza dal questore Cesare Capocasa. Disposti pattugliamenti nelle vie e piazze principali e due posti di controllo dinamici nelle strade statali extraurbane per raggiungere la città. Questi hanno impedito che sorgesse qualunque criticità di sorta: nel controllare i luoghi di aggregazione giovanile, gli agenti hanno scongiurato che si creassero assembramenti molesti ed il verificarsi di situazioni di degrado urbano vigilando attentamente anche per tenere sotto controllo il consumo illecito di alcol da parte di minori, e di droghe. A conclusione del servizio di prevenzione e controllo sono state identificate complessivamente 43 persone, di cui 21 pregiudicati. Monitorati 12 veicoli e contestate 7 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.