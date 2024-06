Pregiudicati come clientela ed un pusher colto in flagrante: disposta la chiusura di un bar del centro

JESI – Il locale era diventato un ritrovo abituale di pregiudicati e dopo una serie di ispezioni volte a capire quale fosse il tipo di clientela che frequentava il bar, è arrivata la notifica della sospensione della licenza e della chiusura temporanea di dieci giorni dell’attività, ubicata all’interno del centro storico di Jesi.

I fatti risalgono al pomeriggio del 30 aprile, quando intorno alle 18 gli agenti della polizia locale con l’ausilio delle unità cinofile del nucleo di Ancona hanno effettuato un controllo di un gruppo di sette persone all’interno di un locale ed in corrispondenza dei dehors. Tra questi, è stato identificato un cittadino senegalese e di un cittadino di nazionalità marocchina entrambe con precedenti per reati contro il patrimonio ovvero rispettivamente per rapina e furto ed un rintraccio per notifica (a carico del senegalese) di un’ordinanza di ingiunzione del comune di Ancona al pagamento di una sanzione amministrativa di 5.164,00 euro per aver esercitato il commercio, su area pubblica, di merce (sequestrata nell’occorso ed oggetto di confisca) senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa.

É stato poi il cane antidroga ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine, fiutando qualcosa con insistenza nell’abbigliamento di un altro extracomunitario presente e adagiato accanto alla finestra sul prospetto principale d’ingresso dell’esercizio, mentre cedeva una banconota da 10 euro ad un connazionale. Gli agenti hanno così proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di ritrovare nella tasca dei jeans indossati dal giovane un involucro in plastica trasparente contenente hashish (come confermato dal narcotest eseguito nell’immediatezza dei fatti) del peso complessivo di 30,90 grammi. Il giovane, tunisino 20enne, veniva così tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e la droga, così come la banconota, poste sotto sequestro.

L’ispezione all’interno del bar ha po permesso di ritrovare su una slot, nella saletta adiacente al bancone del bar, un altro involucro in plastica di dimensioni più piccole, contenente 1,7 grammi di hashish, probabilmente lasciato lì da qualcuno dei presenti al momento dell’ingresso nel locale delle forze dell’ordine. Per verificare se l’esercizio fosse realmente un luogo di ritrovo di pregiudicati, nei giorni a seguire, sono state effettuate altre ispezioni. La sera del 4 maggio, intorno alle ore 21, la pattuglia volante ha notate in prossimità del bar alcune persone intenti a consumare bevande alcoliche, poi identificati e risultati avere a loro carico precedenti di polizia in materia di stupefacenti, violazioni amministrative per mancata copertura assicurativa obbligatoria e abbandono di rifiuti, reati contro il patrimonio (in particolare rapina) e resistenza a pubblico ufficiale.

Già nel recente passato, nell’ottobre 2023, il gestore del bar, a causa delle costanti frequentazioni di pregiudicati, aveva subito un provvedimento di sospensione della licenza e chiusura temporanea per dieci giorni, adottato dal Questore di Ancona. Ora la nuova disposizione, che obbligherà il locale a restare chiuso per lo stesso periodo.