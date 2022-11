Nasconde la droga in un pacchetto di sigarette e quando la polizia lo scopre ammette: «Ne ho altra a casa»

ANCONA - Accelerano il passo alla vista della polizia e dopo un controllo uno dei due viene trovato con la droga. «Ne ho altra a casa», avrebbe confessato il giovane, 22 anni, italiano. È successo ieri sera, in via Matteotti. Durante la normale attività di controllo del territorio, i poliziotti della Volante hanno notato due giovani a piedi che dopo il loro passaggio hanno accelerato il passo per allontanarsi in fretta.

I due ragazzi venivano quindi fermati ed identificati. Il 22enne era in compagnia di un 23enne. All’interno di un pacchetto di sigarette del più piccolo la polizia ha trovato un pezzo di hashish avvolto all’interno di un ritaglio di carta forno. Il ragazzo ha confessato di essere in possesso di un’ulteriore quantità della stessa droga, a casa. Gli agenti sono andati a vedere e lui ha consegnato altri 2 grammi di hashish. Sarebbe stata per uso personale, ha detto il giovane, ma questo non lo ha salvato dalla denuncia. La droga gli è stata sequestrata.