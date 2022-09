Troppo agitati per farla franca, beccati con la droga nel pacchetto di sigarette e nel borsello

ANCONA – Nascondigli per la droga sempre diversi che però non hanno distratto i poliziotti che la notte scorsa hanno controllato due 20enni in piazza Rosselli. Uno aveva hashish, l'altro marijuana. Il primo era un egiziano che alla vista delle divise ha assunto un atteggiamento agitato. Gli agenti lo hanno fermato e controllato per approfondire cose avesse addosso. I sospetti hanno dato ragione perché hanno rinvenuto all’interno di un pacchetto di sigarette, che il ragazzo custodiva nella tasca dei pantaloni, alcuni pezzi di hashish del peso di 0,64 grammi. Al giovane hanno contestato la violazione amministrativa relativa alla detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Contestualmente la sostanza stupefacente veniva sequestrata per essere sottoposta ai successivi esami forensi da parte della polizia Scientifica.

Pochi minuti dopo i poliziotti, continuando nel monitoraggio della piazza, hanno notato un altro ragazzo aggirarsi con fare sospetto. E' stato controllato anche lui. Era l'italiano e all’interno di una busta di tabacco, custodita nel borsello, c'era 1,20 grammi di marijuana, avvolta in un ritaglio di cellophane trasparente. Anche in questo caso gli agenti hanno provveduto a contestare al giovane la violazione amministrativa relativa alla detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e al sequestro della droga per farla analizzare.