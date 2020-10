Il cane antidroga Wally fiuta la sostanza sotto un cespuglio, scatta il sequestro

ANCONA - Continuano i controlli della Polizia di Stato sul territorio dorico. In particolare ieri sono state controllate tutte le zone del centro e quelle circostanti agli "Archi", piazza Ugo Bassi, così come i parchi cittadini. Gli agenti, con l'ausilio del cane Wally, hanno trovato della sostanza da taglio, circa 40 grammi, sotto un cespuglio al parco Pacifico Ricci e nascosta in una busta di cellophane. Vicino c'era anche un bilancino di precisione. La sostanza è stata poi sequestrata.

