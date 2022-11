Marijuana sotto l’abat jour e hashish nel comodino: il nascondiglio della droga era in cameretta. Nei guai un 27enne

FABRIANO - Trovato in auto con due spinelli gli perquisiscono la casa e spuntano cinque grammi tra hashish e marijuana. Per nascondere la droga un 27enne aveva usato il comodino della camera da letto, altro quantitativo era sotto l’abat jour. Il giovane, che risiede a Fabriano ma è originario dell’Albania, è finito nei controlli serali della Compagnia dei carabinieri, effettuati nei giorni scorsi, al parco comunale. I militari hanno fermato un’auto con a bordo due giovani. Erano nella parte più nascosta, a ridosso del giardino. Il conducente, alla guida c’era il 27enne, è stato trovato con due sigarette artigianali contenente hashish. I carabinieri sono andati a perquisire la sua abitazione dove sono stati trovati oltre un grammo di marijuana e oltre quattro grammi di hashish. La droga era nascosta nel cassetto del comodino della camera del ragazzo e una piccola quantità sotto l’abat jour. L’albanese è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla prefettura.