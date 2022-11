Sosta nel parcheggio per farsi di droga, arriva la polizia ed il ragazzo finisce nei guai

ANCONA ? Lo vedono mentre si fa di droga dentro l'auto e poi lo perquisiscono. E' successo in un parcheggio, a due passi dalla città. A notare il ragazzo, italiano, è stata la polizia, durante una attività info-investigativa svolta in questi giorni sul territorio dalla squadra mobile, sezione antidroga, finalizzata alla repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Numerose le verifiche in ambito cittadino, nei confronti di molteplici ragazzi. In una di queste è incappato il giovane dell'auto. Nel vano porta oggetti aveva 8,34 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.