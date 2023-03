La droga viaggiava tra Marche e Campania, pusher 45enne finisce in carcere: dovrà scontare 3 anni

OSTRA - Si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Ostra per un reato commesso nel dicembre del 2022. In quel caso l'uomo, 45enne, era stato sorpreso con della droga dai poliziotti di Senigallia. Nella mattinata di oggi il pusher è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno portato a Montacuto dove sconterà 3 anni di carcere.

L'arresto fa riferimento ad un'indagine condotta dai militari di Ancona tra il 2016 ed il 2017. Durante le indagini i carabinieri scoprirono un traffico di stupefacenti che riguardava non solo la provincia dorica ma anche la Campania. Proprio per quell'indagine è arrivata la condanna definitiva per il pusher e l'arresto di stamattina.