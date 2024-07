Paziente dell'ospedale va nell'area fumatori e si accende una "canna": 25enne nei guai

ANCONA - Paziente si dirige nell'area fumatori e si fuma una "canna". E' quanto successo nella tarda serata di ieri all'interno dell'ospedale regionale di Torrette. Nella tarda serata di ieri, un'operazione della Squadra Volante presso l'ospedale di Torrette ha portato alla scoperta di sostanza stupefacente in un reparto del nosocomio. La segnalazione era partita dal personale sanitario, che aveva rinvenuto la droga in possesso di un paziente nell'area fumatori dell'ospedale.

Il paziente, un cittadino del Bangladesh di 25 anni, era già sotto osservazione da qualche giorno. Gli infermieri avevano infatti notato in precedenza un forte odore tipico di sostanze stupefacenti nella stessa area, ma non avevano trovato alcun riscontro immediato. Ieri sera, però, il sospetto è stato confermato quando l'uomo è stato colto sul fatto. Durante l'intervento, il giovane ha consegnato spontaneamente agli agenti una custodia per occhiali, al cui interno, avvolto in carta di giornale, era nascosta una piccola quantità di hashish. Il soggetto, recidivo, aveva già precedenti per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti ed è stato sanzionato ai sensi dell'art 75