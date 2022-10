Droga nascosta nel barattolo del caffè, blitz nell'abitazione all'ora di pranzo: 30enne nei guai

FABRIANO - Un via vai continuo intorno casa di un 30enne aveva insospettito i carabinieri che dopo un blitz nell’abitazione hanno trovato hashish e marijuana. La droga, 30 grammi in tutto, era stata nascosta dentro il barattolo del caffé. Per l’uomo è scattata la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L'intervento è stato effettuato nei giorni scorsi, all'ora di pranzo, dai militari in borghese guidati dal capitano Mirco Marcucci. I carabinieri avevano notato movimenti sospetti in prossimità di un'abitazione del centro così hanno effettuato una perquisizione domiciliare nella casa del giovane. Nel corso di un accurato controllo i militari hanno scoperto, in cucina, all'interno di un barattolo del caffè, circa 30 grammi di hashish e oltre due di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata insieme a un bilancino di precisione.