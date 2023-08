Chili di droga nascosti in ascensore, il "curioso" nascondiglio utilizzato dagli spacciatori

ANCONA - I Carabinieri della Stazione di Ancona Brecce Bianche hanno sequestrato oltre due chilogrammi di hashish, pronti ad essere immessi sul mercato, nascosti nel vano ascensore.

Gli uomini dell’Arma hanno eseguito un controllo all’interno di una palazzina ERAP, nella zona di via Flavia, dove nei giorni scorsi era stato notato un insolito via vai, possibile segnale che all’interno qualcuno potesse condurre operazioni di spaccio.

I militari hanno controllato con estrema attenzione lo stabile e, all’interno del vano ascensore, su una struttura metallica, hanno trovato ben tredici panetti di hashish, confezionati in involucro termosaldato in cellophane e protetti ulteriormente con nastro da imballaggi, del peso complessivo di 2.1 chilogrammi. Lo stupefacente è stato dunque sottoposto a sequestro, in attesa di essere distrutto: sono in atto le indagini dei militari per risalire ai “proprietari” e non si escludono positivi sviluppi nei prossimi giorni.