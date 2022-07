Bomba molotov lanciata contro un appartamento, dentro ci vive un ragazzo

ANCONA - L’ombra del rogo doloso si staglia sulle case di via Russi e sul quartiere di Brecce Bianche. Ieri sera è scattato l’allarme dopo che in un'abitazione all'improvviso è divampato un incendio. L’inquilino, un 26enne, è riuscito a mettersi in salvo scappando dalla finestra prima che l’appartamento si riempisse di fumo. Trattato sul posto dal personale della Croce Rossa ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Nel frattempo sono accorsi anche gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile che hanno recuperato e sequestrato una bottiglia incendiaria. I reperti verranno analizzati nelle prossime ore. Intanto la polizia sta indagando sulle ragioni di questo gesto. Un testimone avrebbe visto una persona entrare nel condominio e uscire di fretta qualche attimo dopo. Da lì a poco sarebbero divampate le fiamme. A quanto riporta il Corriere Adriatico gli agenti della questura dorica, perlustrando l'appartamento, avrebbero trovato un quantitativo di marijuana e un bilancino di precisione. L'inquilino 26enne è stato denunciato per spaccio.