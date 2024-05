Droga in garage, moglie chiama i carabinieri e fa la spia. Marito a processo

LORETO - Lo vedeva armeggiare spesso in garage, intrattenendosi per lunghi periodi. Andava e tornava. Il via vai è durato quattro mesi poi la moglie, da cui si stava separando, si è insospettita e andando a fare un controllo in garage ha trovato un barattolo di vetro con dentro della polvere bianca. Era droga e vicino c’era pure una busta di mannitolo, usato solitamente per tagliare lo stupefacente e ricavarne più dosi. La donna ha chiamato i carabinieri denunciando il ritrovamento. I militari, fatta una perquisizione, hanno trovato nella disponibilità dell’ex marito anche un foglio con annotate note sui clienti. Con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio l’uomo, 31 anni, di Loreto, è finito a processo davanti alla giudice Martina Marinangeli. questa mattina è stata sentita la ex moglie, che lo ha fatto scoprire, e un perito che ha analizzato la droga. Lo stupefacente è stato scoperto il 20 settembre del 2018, a Villa Musone.

Erano 27 grammi di cocaina da cui si potevano ricavare almeno 127 dosi. La donna ha raccontato che si era lasciata con il marito a maggio. Lui era andato via di casa. Già da giugno l’uomo aveva iniziato a trafficare nel garage di cui aveva ancora la chiave. Prima di chiamare i carabinieri la moglie ha aspettato un po’ poi si è decisa. In aula ha spiegato che lei non faceva uso di sostanze e non sapeva se l'ex marito invece sì. Fin quando sono stati insieme non l'avrebbe fatto. Prossima udienza per sentire l'imputato, difeso dall'avvocato Sante Monti, il 29 novembre.