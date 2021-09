Ragazzi con la marijuana, automobilista ubriaco a tutta velocità: i controlli dei carabinieri

I carabinieri della Stazione di Sassoferrato hanno segnalato come assuntori di sostanze stupefacenti due 21enni sorpresi con marijuana. Denuncia e patente ritirata per un 40enne che guidava in stato di ebbrezza

I carabinieri della Stazione di Sassoferrato hanno segnalato come assuntori di sostanze stupefacenti due 21enni del posto che, nei giorni scorsi, alle ore 23, sono stati sorpresi con una utilitaria nella zona industriale della città. Nel corso della perquisizione personale entrambi sono stati trovati con 1 grammo di marijuana.

Ieri sera, in via Dante a Fabriano, è stato fermato un mezzo che procedeva a velocità sostenuta lungo il rettilineo. L’uomo, un 40enne del posto, è stato sottoposto ad alcol test. L’etilometro ha dato un valore di poco superiore 0,8 grammi su litro. Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.