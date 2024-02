Sconta la pena ai domiciliari, in casa gli trovano (nuovamente) la droga: pusher torna in carcere

ANCONA - I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno eseguito un Decreto di sospensione cautelare di misura alternativa alla detenzione, con il quale è stato disposto il ripristino dell’esecuzione della pena in carcere a carico di un 39enne italiano.

Il fatto

L’uomo, infatti, all’epoca dei fatti, nel dicembre 2016, fu arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione personale e locale eseguita dalla Squadra Mobile, infatti, l’uomo fu trovato in possesso di circa due etti e mezzo di marijuana contenuta in sette barattoli di vetro. Per il fatto in questione, l’uomo è stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena confermata poi dalla Corte d’Appello e successivamente dalla Corte di Cassazione per cui diveniva irrevocabile in data 4 marzo 2022. Per l’espiazione della pena, nel dicembre 2022, l’uomo è stato ammesso al regime alternativo alla detenzione dell’affidamento ai servizi sociali.

Il 9 febbraio scorso gli agenti, nel corso di una verifica domiciliare presso l’abitazione del condannato, hanno sentito da un forte odore di cannabinoidi. Approfondito il controllo, i poliziotti hanno trovato circa 10 grammi di marijuana. A seguito della segnalazione è stato sospeso il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali ripristinando l’esecuzione della pena in carcere. Nel pomeriggio di ieri, il personale della Squadra Mobile ha rintracciato il 39enne e, dopo le formalità di rito, lo ha accompagnato nel carcere di Montacuto per l’espiazione della pena.