Marijuana coltivata in mansarda, pusher aveva costruito una serra: arrestato

BELVEDERE OSTRENSE - Quando i carabinieri sono passati di fronte al suo appartamento hanno sentito un forte odore di marijuana. A quel punto è scattato il controllo ed il proprietario, un 38enne del posto, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. E' questo quanto accaduto ieri sera, quando i militari hanno trovato e sequestrato una serra contenente 35 piante di canapa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il pusher aveva costruito una vera e propria serra nella propria mansarda, utilizzando alcune lastre in plexiglass per non far entrare la luce del sole e mantenere le piante ad un'alta temperatura. I carabinieri hanno inoltre trovato altre due piante in salotto, mentre nelle altre stanze sono state sequestrate alcune infiorescenze verdi già tagliate, da destinare allo spaccio, per un peso complessivo di 1,3 chili. Infine su un tavolo sono stati trovati 600 grammi di foglie di marijuana tritate. Al momento del controllo nell'appartamento c'era anche una donna ed altri due uomini. A loro è stato contestato il reato di coltivazione e detenzione della droga e per questo sono stati denunciati. Il pusher invece è stato arrestato con il giudice che questa mattina ha disposto gli arresti domiciliari presso la sua abitazione.