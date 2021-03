Accusato di reati per droga e maltrattamenti in famiglia: arrestato un 56enne

La polizia lo ha arrestato questa mattina. Su di lui pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione da parte della Autorità Giudiziaria per cumulo pene

Questa mattina gli agenti del Commissariato di polizia di Jesi hanno rintracciato e arrestato un 56enne di origine tunisina da diversi anni residente in Jesi, sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione da parte della Autorità Giudiziaria per cumulo pene.

L'uomo è accusato di aver commesso reati in materia di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia. La sua posizione verrà valutata per un eventuale provvedimento di espulsione o ridimensionamento del titolo di soggiorno. Ora si trova nel carcere di Montacuto.