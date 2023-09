L’uscita serale gli costa l’arresto, giovanissimo trovato con oltre mezzo chilo di droga

LORETO - Un’auto, di notte, con a bordo due ragazzini ha insospettito i carabinieri che fermata la vettura hanno trovato più di mezzo chilo di droga. L’autista, un 19enne pesarese, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In un involucro i militari hanno trovato 600 grammi di hashish. In possesso del 19enne c’erano anche 5mila euro e un bilancino di precisione. Dalla sua città sarebbe venuto in trasferta per rifornire i giovanissimi della zona. Nella vettura con lui i carabinieri hanno trovato un minorenne. La sua posizione è in corso di definizione e se ne occuperà la procura minorile. Per la droga del maggiorenne invece è scatto l’arresto ma senza misura cautelare per l’autista.