Droga, furti e lesioni aggravate all'ex moglie. Scattano segnalazioni e detenzioni domiciliari

I Carabinieri Falconara Marittima, nelle scorse ore, sono intervenuti lungo la via Flaminia per un controllo su un 29enne del posto, il quale, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane contenente circa 10 grammi di hashish, gettandolo a terra e cercando di nasconderlo sotto un'auto parcheggiata. La droga è stata prontamente sequestrata e l'uomo è stato segnalato alla Prefettura di Ancona in base alla normativa sugli stupefacenti.

Parallelamente all'operazione antidroga, i carabinieri hanno dato esecuzione a due ordinanze di detenzione domiciliare emesse dall'Autorità Giudiziaria. Le ordinanze riguardavano una 41ennee un 59enne, entrambi residenti in città. La donna è stata sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare per espiare la pena di 8 mesi di reclusione, relativa a un caso di furto aggravato commesso nel 2020 nella provincia di Ancona. L'uomo, invece, dovrà scontare 6 mesi di reclusione per lesioni personali aggravate commesse nel 2016 a Falconara Marittima ai danni della sua ex moglie. Entrambi i soggetti sono stati confinati presso le rispettive abitazioni e rimarranno sotto controllo delle autorità competenti durante il periodo di detenzione domiciliare.