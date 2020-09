Droga in auto, due pusher fermati in periferia: arrestati

Giravano con la cocaina in auto lungo le strade della periferia di Jesi. A finire in manette due pusher, un 34enne straniero ed un 50enne italiano, entrambi residenti in Vallesina, arrestati nel pomeriggio di ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi.

I due sono stati fermati dai militari mentre, con la loro auto di grossa cilindrata, stavano transitando in una zona periferica della città. All'interno del veicolo sono stati trovati 80 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Inoltre nel mezzo si trovavano anche altri oggetti per il confezionamento dello stupefacente e circa 2mila euro in contanti, probabile provento di spaccio.