Il pusher è in fuga, gli agenti chiedono in prestito uno scooter e fanno scattare l'inseguimento

JESI - Notano un ragazzo che cammina a passo spedito in via Setificio. Non potendolo inseguire con l'auto di servizio si fanno prestare uno scooter da un passante e riescono a bloccare il 30enne. Si tratta di un nigeriano, residente a Castelplanio, che è nascondeva alcune dosi di droga all'interno di un pacchetto di singarette. Per lui è scattato l'arresto ed ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed hashish

La vicenda

L'intervento è avvenuto intorno alle ore 17:30 in via Setificio. Gli agenti hanno notato l'uomo procedere a passo spedito e, alla loro vista, questi ha tentato di fuggire a piedi, liberandosi di un pacchetto di sigarette. I poliziotti, non potendo inseguire l'uomo con l'auto di servizio, hanno chiesto l'aiuto di un cittadino che ha prontamente offerto il suo scooter. Grazie al mezzo, gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo, trovando all'interno del pacchetto diverse dosi di stupefacenti. Durante la perquisizione, sono state trovate e sequestrate 9 dosi di hashish del peso complessivo di 7,66 grammi e una dose di cocaina solidificata di 3 grammi, tutte avvolte in cellophane. La perquisizione è stata successivamente estesa all'abitazione del sospettato, dove è stata trovata un'ulteriore dose di hashish del peso di 0,28 grammi sul tavolo della cucina.