La sosta è troppo lunga e insospettisce i carabinieri: trovato con 20 dosi di cocaina. Erano in un pacchetto di sigarette

JESI- Da troppo tempo stava fermo al parcheggio tanto da insospettire i carabinieri che lo hanno controllato dopo che si era avvicinato a lui un ragazzo a piedi. Inutile il tentativo di buttare via un pacchetto di sigarette dentro il quale i militari hanno trovato 20 dosi di cocaina. Per un albabese di 21 anni è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Sabato le manette per lo straniero trovato a bordo di una Audi A3. Una pattuglia del Norm di Jesi, insieme ai carabinieri delle Stazioni di Jesi e Monte San Vito, stavano effettuando controlli quando nel pomeriggio, perlustrando l’area del quartiere Savoia Marchetti (ex Smia), hanno notato, a distanza, la presenza del giovane (senza fissa dimora) alla guida dell’Audi. Si trovava in via Anconetani.

A lui si è avvicinato un altro giovane e i due si sono scambiati qualcosa. Questo ha fatto intervenire i militari. L’albabese, che si trovava in Italia dai primi giorni del mese, ha tentato di disfarsi di un pacchetto di sigarette, lanciandolo dal finestrino, ma è stato subito recuperato. C’erano 20 dosi di cocaina. Perquisita la vettura sono spuntate altre due dosi, 450 euro e un bilancino di precisione. In tutto il 21enne aveva 19 grammi di droga che è stata sequestrata. Questa mattina l’arresto è stato convalidato dal giudice, in tribunale, dove l’albabese era assistito dall’avvocato Silvia Paoletti. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo legale ha chiesto i termini a difesa e l’udienza proseguirà il prossimo 6 novembre. Si valuterà un abbreviato. L’albabese rimarrà in carcere.