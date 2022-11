Clandestino gira per il centro con la droga in tasca, nei guai un 25enne

ANCONA - Fermato dalla polizia mentre passeggia per il centro era clandestino e con la droga in tasca. Il giovane, 25 anni, indiano, è stato intercettato ieri pomeriggio dalla Volante, durante i controlli del territorio, in piazza Roma. Prima ha cercato di confondersi tra la folla poi spontaneamente ha tirato fuori l’hanhsh che aveva in tasca. Da un controllo è risultato irregolare, con precedenti anche in termini di normativa in materia di immigrazione. Per il possesso di droga, pochi grammi, è stato denunciato per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. L’indiano è stato denunciato anche per violazione della normativa in materia di immigrazione. La sua posizione è stata presa in carico dall’Ufficio Immigrazione. Sempre ieri pomeriggio la polizia ha multato un italiano di 43 anni, in zona Posatora, sorpreso nell’atto di consumare dell’hashish, e un cittadino gambiano di 28 anni, fermato a bordo di un motorino. Multa per ubriachezza ad pakistano di 24 anni, regolare sul territorio nazionale. Era in centro quando ha detto di essere stato aggredito da una persona che si sarebbe poi data alla fuga.