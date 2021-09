Lo fermano vicino al campus scolastico, nello zaino c'è l'hashish

Sostanza sequestrata e segnalazione alla Prefettura per il giovane. Denunciato un altro ragazzo per spaccio

SENIGALLIA - Ieri sera, nella zona del campus scolastico di Senigallia, i poliziotti hanno controllato un 20enne di origini rumene. Nello zaino hanno trovato una scatola con 5 grammi di hashish. Sostanza sequestrata e segnalazione alla Prefettura per il giovane.

Un altro controllo, finito in denuncia con l'accusa di spaccio, è scattato nei confronti di un 20enne senigalliese alla Cesanella. Gli agenti hanno riconosciuto il giovane, già noto alle forze dell'odine e, insospettiti da alcuni movimenti, lo hanno avvicinato. Lui ha cercato di disfarsi dell'involucro di cellophane, ma non ha fatto in tempo: i poliziotti lo hanno sorpreso con 10 grammi di hashish.