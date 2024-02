Fuggono dal controllo della polizia: uno scappa e cade, l'altro ha l'hashish in tasca

ANCONA - Fermati per un controllo della polizia: uno scappa, inciampa e cade, l'altro viene fermato con 1,6 grammi di hashish nascosto nella tasca dei pantaloni. Denunciati entrambi, tutti e due marocchini di 21 e 22 anni. Il primo era in palese stato di ubriachezza.

Durante il servizio di ieri sono state controllate 63 persone, di cui 25 con precedenti giudiziari. Anche gli esercizi commerciali sono stati oggetti di controlli specifici ma nessuna irregolarità è stata riscontrata. Non solo controlli: i servizi messi in campo durante il weekend sono anche iniziative di prossimità e di vicinanza: nelle vie del centro cittadino e all'interno del Centro Commerciale Conero i cittadini hanno potuto trascorrere qualche momento in compagnia dei poliziotti in appositi stand.