In casa ha piante di marijuana, hashish ed un kit per confezionare la droga: nei guai un anconetano

ANCONA - Due piante di marijuana, frammenti di hashish e tutto il necessario per confezionare la droga. E' quanto trovato dalla polizia di Ancona in casa di un 56enne, residente nel capoluogo, già conosciuto alle forze dell'ordine. I poliziotti hanno quindi provveduto a sequestrare lo stupefacente e denunciare l'anconetano per detenzione e coltivazione di droga.

La perquisizione

Ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Ancona, dopo una serie di appostamenti, hanno deciso di entrare in casa del 56enne che in quel momento si trovava in compagnia di un suo amico. Nell'appartamento i poliziotti hanno trovato, oltre allo stupefacente, anche dei ritagli in cellophane, un bilancino di precisione e altri accessori per il confezionamento e il consumo della droga. Nel soggiorno della casa c'erano due piante di marijuana alte 1,5 metri del peso complessivo di oltre mezzo chilogrammo. L'uomo è stato denunciato.