Tradito dal nervosismo, 20enne sorpreso con hashish e marijuana: per lui scatta l'arresto

FABRIANO - Quando i carabinieri di Fabriano gli hanno intimato l'alt lui, un 20enne del posto, ha subito manifestato un forte nervosismo. Per questo è scattata la perquisizione prima della sua auto e poi del suo domicilio. Nascondeva hashish e marijuana e per questo è stato arrestato.

Il controllo è scaturito nei giorni scorsi nei pressi del centro cittadino. L'andatura sostenuta del suo mezzo e l'atteggiamento nervoso del conducente ha fatto scattare il controllo dei carabinieri. Alla guida un 20enne, già noto alle forze dell'ordine. In auto il presunto pusher nascondeva 25 grammi di marijuana. Nel suo appartamento invece i carabinieri hanno trovato altra marijuana e dell'hashish, per un peso complessivo di circa 100 grammi. Dopo aver sequestrato la droga, i militari hanno arrestato il 20enne e lo hanno condotto presso il tribunale di Ancona per il rito direttissimo. Per lui arresto condalidato.