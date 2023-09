Droga sotto il sedile e coltello nello zaino: ventenne nei guai

ANCONA - Il passeggero dell'auto nasconde l'hashish sotto il sedile alla vista dei poliziotti in via Santo Stefano. Troppo tardi. Gli agenti hanno scoperto 4,80 grammi di hashish nascosti in un pacco di sigarette e, nello zaino, un coltello multiuso. Ulteriori 0,40 grammi sono stati trovati sul tappetino, in un altro pacchetto. Il passeggero, 20enne, ha ammesso di essere il proprietario della sostanza. E' stato denunciato per via del possesso del coltello.