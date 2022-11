Fuma hashish in auto, arriva la polizia e ne trova un sacchetto nel porta oggetti: giovane nei guai

ANCONA - Nasconde la droga nel vano porta oggetti della sua auto e finisce nei guai. A scoprirlo, nel corso di un controllo effettuato nella giornata di ieri, sono stati gli uomini della Polizia di Stato, operativi in un servizio antidroga nel capoluogo dorico.

Il giovane, residente nel territorio, è stato trovato con circa 8 grammi di hashish. Al momento del controllo era in un parcheggio nella periferia di Ancona e stava utilizzando lo stupefacente pensando di non essere visto. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Ancona per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La Questura di Ancona dal mese di settembre è attiva sul territorio, anche con l’ausilio delle unità cinofile, soprattutto in prossimità dei parchi pubblici, degli Istituti Scolastici ed altri luoghi di aggregazione, per contrastare il fenomeno di abuso tra i giovani di droga.