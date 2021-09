Droga davanti alle scuole, denunciato un ragazzo: i controlli della polizia

Ragazzi fuori da scuola beccati con la droga. A scoprirli gli agenti di polizia di Senigallia che hanno svolto una serie di controlli mirati nella città roveresca. In particolare i poliziotti delle Volanti hanno notato fuori da un campus un gruppetto in atteggiamento sospetto. In particolare uno di loro, dopo aver gettato a terra una canna, è stato bloccato dai poliziotti e, da ulteriori accertamenti, è stato trovato in possesso di un involucro contenente hashish. .

Da ulteriori controlli, poi, è emerso che un altro ragazzo senigalliese nascondeva circa 40 grammi di hashish e alcuni grammi di cocaina nonché strumenti idonei al confezionamento e diverse centinaia di euro ritenute provento dell’attività di spaccio. Alla luce di quanto emerso e del quantitativo sequestrato, di seguito agli accertamenti anche tecnici compiuti sullo stupefacente, il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati.